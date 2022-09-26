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pixabay.com Сегодня, 08:36
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Фото: pixabay.com

41 случай коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки отмечен 41 случай коронавирусной инфекции. Об эпидемиологической ситуации по COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста на 25 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета, свои больничные листы после лечения закрыли ещё 882 человека. С весны 2020 года заболевание побороли 1 377 365  пациентов.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 216 случая КВИ, из них за воскресенье:

  • в Астане - 15,
  • в Алматы - 11,
  • в Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 1,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 0,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области - 0,
  • в Восточно-Казахстанской области - 0,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в Западно-Казахстанской области - 0,
  • в Карагандинской области - 6,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области-0,
  • в Северо-Казахстанской области - 2,
  • в Туркестанской области - 0.

В субботу речь шла о 61 заболевшем за сутки, а в пятницу в ковидной статистике фигурировали 114 человек.

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#статистика #коронавирус #КВИ
Журналист
Сегодня, 08:36
298
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