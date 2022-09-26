41 случай коронавируса выявили в Казахстане за сутки

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В Казахстане за прошедшие сутки отмечен 41 случай коронавирусной инфекции. Об эпидемиологической ситуации по COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста на 25 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета, свои больничные листы после лечения закрыли ещё 882 человека. С весны 2020 года заболевание побороли 1 377 365 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 216 случая КВИ, из них за воскресенье:

в Астане - 15,

в Алматы - 11,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в Восточно-Казахстанской области - 0,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 0,

в Западно-Казахстанской области - 0,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области-0,

в Северо-Казахстанской области - 2,

в Туркестанской области - 0.

В субботу речь шла о 61 заболевшем за сутки, а в пятницу в ковидной статистике фигурировали 114 человек.