В Казахстане стали реже попадать в ДТП

В Казахстане число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно статистике, за январь–август 2023 года в Казахстане зарегистрировали 8,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году их число составляло 9,4 тысячи случаев.

Отмечается, что чаще всего ДТП регистрировались в Алматы. В этом году произошли две тысячи аварий. В тройку антилидеров также попали Алматинская (826 случаев) и Жамбылская (614 случаев) области.

Меньше всего ДТП зафиксировано в Улытауской области: 42 случая. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 200 и 208 случаев соответственно.

Также сообщается, что рост количества ДТП в этом году наблюдался в 10 из 20 регионов страны. Заметнее всего - в Абайской и Жетысуской областях.

За январь–август в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек — на 14,1% меньше, чем годом ранее. Число раненых сократилось на 15,7% за год и составило 10,4 тысячи человек. 2,4 тысячи несовершеннолетних пострадали в ДТП. Это на 9,8% меньше показателей прошлого года. Госпитализировано 5,7 тысячи пострадавших — на 3% меньше, чем годом ранее.

Погибли в ДТП с начала года 1,5 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом, это на 0,7% меньше. Несовершеннолетних среди них насчитывалось 189 человек.