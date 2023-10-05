В Казахстане празднуют День учителя
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Сегодня в Казахстане отмечают День учителя. Дата празднования Дня учителя была утверждена впервые в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днём учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии.
По данным ведомства, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Благодаря поддержке Главы государства в 2019 году решился один из важных вопросов – закрепление особого статуса педагогической профессии. За четыре года зарплата педагогов повысилась в два раза.
Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября текущего года заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%.
Ранее сообщалось, что в этот день в Астане пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.
С Днём учителя поздравил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
"От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Именно с вас, ваших мудрых слов начинается большой жизненный путь миллионов казахстанских ребят. Благодаря вашему упорному труду, безграничному терпению и пониманию, поддержке, преданности делу формируется будущее нашей страны. Выражаю вам особые слова благодарности! Именно вы стоите у истоков становления личности, передаете знания детям, воспитываете в них трудолюбие, нравственные ценности, патриотизм и любовь к своей Родине. Ключевая роль в этом нелегком деле принадлежит вам, дорогие коллеги!", - сказал министр.
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