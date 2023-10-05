В Казахстане празднуют День учителя

Сегодня в Казахстане отмечают День учителя. Дата празднования Дня учителя была утверждена впервые в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днём учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии.

По данным ведомства, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Благодаря поддержке Главы государства в 2019 году решился один из важных вопросов – закрепление особого статуса педагогической профессии. За четыре года зарплата педагогов повысилась в два раза.

Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября текущего года заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%.

Ранее сообщалось, что в этот день в Астане пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.

С Днём учителя поздравил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.