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В Казахстане более 16,6 тысяч рейсов были выполнены с задержкой в 2023 году

Сегодня, 09:58
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Baigenews.kz Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: Baigenews.kz

В Астане состоялось заседание Рабочей группы по регулярности полетов и качеству оказываемых услуг по итогам 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

В заседании рабочей группы приняли участие представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, аэропортов РК и отечественных авиакомпаний.

"В 2023 году было выполнено 71 895 рейсов, из них выполнено с задержкой 16 666 рейсов, процент пунктуальности выполнения рейсов составил 77%. Данный показатель был улучшен в сравнении с прошлым годом, в то время как в 2022 году данный показатель составлял 74%", - сообщили в КГА.

При этом, в комитете отметили, что длительность задержек рейсов была сокращена, в сравнении с предыдущим годом.

"Основные причины задержки – позднее прибытие ВС, человеческий фактор, неблагоприятные метеоусловия, технические причины и другие", - добавили в ведомстве.

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