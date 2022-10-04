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В каких случаях Казахстан может выдворить россиян, рассказал министр МВД
Выдачу и экстрадицию россиян Казахстан будет делать строго по закону. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана в Астане после заседания правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Есть установленные законом обязательства. Мы это не можем изменить, мы будем принимать меры только в рамках нашего действующего законодательства. (вопрос: если попросят выдать для мобилизации? - Авт.) Есть порядок для экстрадиции и выдачи, всё регламентировано нашим законодательством. Другие основания не предусматривают выдворение", — сказал глава МВД Марат Ахеметжанов в кулуарах правительства.
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Он назвал главное основание, по которому Казахстан может отправить россиян на родину.
"Если в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признаётся уголовно наказуемым деянием. Кроме того, сама процедура (выдачи. - Авт.) не простая, значит, возбудили, оно должно быть санкционировано соответствующими компетентными органами РФ. Кроме того, запрос о выдаче направляется генеральным прокурором РФ генеральному прокурору Казахстана. После поступления есть сама процедура рассмотрения, действительно ли он совершил уголовно наказуемое деяние, действительно ли это деяние признаётся нашим законодательством уголовным преступлением. Есть определённые международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, если он имеет статус беженца и другие правовые основания", — уточнил министр.
По его информации, в Казахстан уже въехали более 200 тысяч россиян, выехали более 140 тысяч.
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