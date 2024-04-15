В каких регионах Казахстана закрыты дороги из-за паводков

На 11 автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за ситуации с паводками в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 15 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 5280 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 421 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 523 человек.