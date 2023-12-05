В каких регионах Казахстана самые дорогие билеты в кино

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2023 года цена на услуги кино в среднем по Казахстану составляла 2033 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По сравнению с прошлым годом цены в кино выросли на 14,1%, пишет energyprom.kz.

При этом, наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Абайской областях. Среди крупных городов страны дороже всего услуги кино стоили в Туркестане, дешевле всего — в Караганде.

В Северо-Казахстанской области наблюдался наименьший годовой рост цен на билеты в кино - на 3,3%. Ещё в четырёх регионах — Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях, а также в Шымкенте — цены остались на прежнем уровне.

По данным аналитиков, Казахстан занимает в мире 31-е место по дешевизне билетов из 99. При этом среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан находится на второй строчке с конца, после Армении.