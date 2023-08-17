  • 17 Августа, 12:38
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В два раза увеличилось производство кумыса в Казахстане

Сегодня, 12:30
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weproject.media Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: weproject.media

Литр кумыса стоит 1,5 тысячи тенге

Производство кумыса в Казахстане выросло на 56%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

"За первое полугодие 2023 года в Казахстане произвели 1,2 тыс. тонн кумыса — сразу на 55,9% больше в сравнении с январём–июнем 2022-го. Это хорошая динамика, если учитывать то, что за период с 2017 года максимальный годовой рост составлял 47,4%", - говорится в сообщении.

Последние два года общий объём выпуска кисломолочного напитка из кобыльего молока варьировался в пределах 2,1–2,2 тыс. тонн. Если сравнить эту цифру с данными пятилетней давности, то разница будет ощутимой: более 70%.

Одной из причин роста производства уникального ферментированного продукта за эти годы можно считать увеличение объёмов переработки сырья — кобыльего молока.

Больше половины всего объёма надоев в 2022 году было получено на личных подворьях (58%), ещё 37,7% — в хозяйствах индивидуальных предпринимателей или в крестьянских хозяйствах.

Среди регионов абсолютный лидер по надоям — Туркестанская область; в хозяйствах и на личных подворьях этого южного края получают почти четверть (24,4%) от всего объёма кобыльего молока. Высокими показателями также отличается Карагандинская область: 21,7%. 

 

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