В четырёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях 24 декабря в Балхаше, Жезказгане, Шымкенте, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Специалисты прогнозируют, что на большую часть территории Казахстана будет сохранять свое влияние отрог северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с метелью.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на северо-западе, севере – гололёд.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.