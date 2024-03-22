В честь Наурыза на центральной площади Семея раздали 10 тысяч бауырсаков

В этом году в Семее Наурыз мейрамы празднуют в новом формате. Национальный караван, молодёжь на ходулях, верблюд и собаки породы тазы в праздничной массе удивили гостей. Традиционные торжества в культурно-историческом центре Казахстана прошла на пяти разных площадках, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Концертная программа "Төрлет Әз-Наурыз" стартовала в 11 часов на главном праздничном городском пространстве — Центральной площади у областного акимата. Праздник открыло торжественное шествие "Наурыз керуені". Десятки мужчин на лошадях и с орлами на плече прошли по площади. Рядом с ними неторопливо проследовали собаки породы Тазы и молодой верблюжонок, которого вёл под уздцы юный парень.

Молодые люди на ходулях, венчающих процессию, притягивали внимание тысяч гостей, которые с 9 утра начали собираться в центре города. Караван закончил своё шествие под благословение Кадыр-ата, главного героя Наурыза. Он пожелал, чтобы главный весенний праздник и весь предстоящий год прошли для семейчан и всей страны удачно.

Затем к гостям с поздравлением обратился глава города Семей.

"В день весеннего равноденствия, в Наурыз забываются все обиды, воцаряются мир и спокойствие, люди с открытым сердцем желают друг другу добра и благополучия. Этот день символизирует начало весны, обновление и зарождение новых надежд. Пусть великий праздник Наурыз принесет мир, благополучие и достаток нашей стране, родной земле, каждой семье! Желаю, чтобы наша земля была плодородной, страна единой, и чтобы у нашего народа было лучшее будущее", — поздравил семейчан аким города Нурбол Нурсагатов.

В этом году содержание Наурыз мейрамы в Семее стало ещё более насыщенным и атмосферным. Продуманная программа, качественный сценарий, тщательная проработка образов на выходе обеспечили всем хорошее настроение и яркие эмоции.

В честь праздника в городе было установлено около 30 юрт. В этом году организаторы подошли к их обустройству по-новому. Импровизированные юрточные усадьбы посвятили юбилеям известных казахстанских личностей. Их убранство устроено сообразно национальным традициям и насыщено интересной информацией о юбилярах.

Так, в городе можно было посетить юрты в честь 140-летия Кенена Азербаева, 135-летия Жусупбека Аймаутова, 130-летия Ильяса Жансугурова, 120-летия Абильхана Кастеева, 100-летия Рахимжана Кошкарбаева и других деятелей.

Сотрудница центральной городской библиотеки Фарида Куспанова встречала гостей у импровизированной экспозиции, посвящённой талантливому композитору, жырау Кенену Азербаеву. Среди экспонатов – документы, книги, фотографии, в том числе из его личного архива.

"Кенен Азербаев родился в Жамбылской области в 1884 году, умер в 1976-м. Он прожил долгую и насыщенную жизнь. В этом году 140 лет со дня его рождения. Центральная библиотека совместно с городским отделом культуры организовали выставку, где представлены и предметы быта, передающие обстановку времени, в которой жил наш композитор. Чтобы облегчить восприятие, мы использовали здесь современную технологию — люди могут считать qr-код и скачать книгу о нашем герое. С каждым годом тенденции празднования Наурыза меняются в лучшую сторону", - поделилась мнением сотрудница центральной городской библиотеки Фарида Куспанова.

Каждая усадьба – это набор трёх или четырёх локаций. Из стандартных – это юрта и фуд-корт. Помимо них у домиков из кошмы организованы селфи-зоны, выставки, сцены и ремесленные мини-мастерские.

Справа от юрты Кенена Азербаева удобно устроились пожилые весёлые женщины в национальных костюмах. Каждая из них, сидя за столом с хэнд-мэйд изделиями, умело орудует спицами, пряжей, иголкой. Они демонстративно шьют, очищают овечью шерсть и прядут пряжу, пришивают к лоскутам национальные орнаменты из яркой ткани. И всё это под звуки гармони собственного исполнения.

Этот декоративно-прикладной вайб организовали участницы совета бабушек "Асыл аже" при средней школе №49. Они играют важную роль в воспитании учащихся. А ещё обшивают себя и всех ребят школы.

На стойке у ремесленного стола развешаны их работы, элементы национальной одежды - чапаны, комзолы, жилеты. Ярким пятном выделяется тканевая дорба, это аналог современных шоперов, которые по популярности у молодёжи обогнали сумочки и рюкзаки. Всё сшито руками мастериц.

"Наша цель — передать детям знания, национальные традиции, научить их ремеслу, ведь это наше достояние. Среди нас есть профессиональная швея, она 40 лет этим ремеслом занимается. Мы шьём жилеты, в которых дети ходят в школу. Камзолы и чапаны учителя надевают по праздникам. Всё, что на нас — тоже сшито руками наших мастериц", — поведала председатель совета "Асыл Аже" Жанат Сембаева.

В женсовете при 49-й школе состоят пенсионерки — бывшие учителя, врачи, продавцы, работницы сферы культуры. Роза Александрова 40 лет преподавала русский язык и литературу в школе. В день Наурыза решила не сидеть зря, а связать "следики" из натуральной пряжи с орнаментом в виде тюльпана. Всем желающим она показывала свою технику.

"Я вяжу больше полвека. И всем женщинам советую. Во-первых, будет меньше разводов. Вот чувствуешь, что начинаешь злиться, что ссора с мужем или свекровью намечается, развернись и садись за вязание. Ещё и напевай себе под нос. Это приводит мысли в порядок, в процессе рождаются идеи. Я советую такое ремесло и девочкам-подросткам. В современном потоке информации очень важно, чтобы ум отдыхал. Этому мы учим девочек в 49-й школе. Ну и плюс от этого польза в виде бизнеса, можно вязать изделия и дарить их близким, например, на Наурыз", — дала полезный совет в праздничный день семейчанка Роза Александрова.

А педагог из 4-й школы продемонстрировала успехи своих учениц, которые с азартом плетут на уроках труда циновки. На казахском языке техника создания именуется "ши тарту".



"Берём за основу китайские шпажки и накручиваем на них пряжу. Этот забытый вид рукоделия сейчас возрождается на уроках труда. Такие циновки использовали в казахском быту повсеместно: в виде ковров во внутреннем убранстве юрты, их вешали вместо штор на входе, а маленькие изделия предназначались для кулинарных дел. На них удобно сушить курт и иримшик", — напомнила учитель средней школы №4 Шынар Юсупова о предназначении ковриков из пряжи.

Городской дворец культуры организовал близ театра 15-метрвоую селфи-зону "Культурное возрождение", в которой собраны предметы быта, охоты, культуры XIX века. Все эти атрибуты передают обстановку того времени, показывают, в каких условиях, жили предки, вдохновляют современников искусной резьбой и другими видами ремесла, которые представлены на этой площадке.

"Здесь показана ремесленная работа того времени. Например, этому орлу около ста лет. Он создан примерно в начале ХХ века. Рядом мы видим деревянный сабан — это ступа, в которой молоко превращали в курт. Все эти изделия, в том числе домбра, шокпа, сделаны в нашем регионе десятки лет назад", — рассказал директор Городского дворца культуры Рашид Асылов.

Колледжи Семея подготовили юрту, посвящённую жизни и творчеству Мыржакыпа Дулатова. Экспозиции и видеоролик о казахском драматурге сопровождались современной музыкой отечественных исполнителей, отчего молодое поколение, танцуя, активно стягивалось сюда.

"Сегодня мы хорошо подготовились. Вплоть до огнетушителя. Если заметили, все юрты похожи по размеру и цвету. Это те самые юрты, которые были закуплены акиматом к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева. И это здорово. Теперь сотрудники многих бюджетных организаций не ломают голову, где взять юрту на Наурыз", — рассказали представители сферы среднего профессионального образования.

Пожалуй, одной из самых зрелищных и брутальных площадок стала выставочная зона у юрты предприятия "Семей-Инжиниринг". Сотрудники создали боевую атмосферу. Здесь все спешили побывать внутри огромного конверсионного автомобиля на 12 мест. Как выяснилось, это вполне гражданская техника, предназначенная для охоты и рыбалки.

"Такую нужно выгонять на улицы Семея в дни весенней распутицы, когда ни пройти, ни проехать по городу невозможно", — шутят горожане, пережившие все прелести активного таяния снега.

А рядом с этим колёсником макеты военной и гражданской техники, отпечатанные на 3D-принтере.

Брутальная площадка магнитом тянула сюда мужчин, ведь рядом с тяжёлой техникой была организована спортивная площадка. Здесь силачи и ловкачи перетягивали канат, поднимали гири, соперничали в армреслинге. Самое зрелищное силовое состязание — приседание с барашком, проводилось на двух локациях и сопровождалось криками поддержки. Зрители дружно считали, сколько раз участник сможет поднять на себе 70-килограммового кошкара.

Одним из двух победителей стал семейчанин Закир Найманбаев. Мы писали о молодом экстремале, когда по нему проехал автомобиль.

Тяжеловес в третий раз побеждает в этом силовом состязании. Сегодня он присел с барашком на плечах ровно сто раз.

"Сегодня я не в лучшей форме, недавно переболел, и немного сомневался, что получится. Но как только взял на плечи груз, то понеслось. Спасибо всем за поддержку! Всем добра и спорта!", — пожелал своим землякам Заким Найманбаев, чемпион приседания с барашком 2017, 2023, а теперь ещё и 2024 года.

Ещё одной зрелищной площадкой, но уже привлекшей внимание по большей части женщин и девочек, стал подиум. Победители конкурса национальной одежды, который проводился в Семее незадолго до Наурыза, продемонстрировали образы по трём номинациям: традиционный костюм, одежда с этномотивами, украшения и аксессуары.

Около каждой юрты гостям праздника раздавали бесплатные угощения: ароматный плов, питательный Наурыз-коже и свежие бауырсаки. Несколько тысяч литров национального напитка и больше 10 тысяч бауырсаков раздали семейчанам. Студент из Индии Аюш Таги живёт в Семее, второй год грызёт гранит медицинской науки. Он остался в восторге от национальной кухни и праздничной атмосферы.

"Я второй раз в жизни вижу, как проходит Наурыз, а ещё вижу, как весело у вас отмечают этот праздник. Самое яркое впечатление у меня вызвало то, как много здесь представителей разных национальностей, все в своих костюмах, и все счастливые. От этого очень светло на душе. Спасибо за эти эмоции", — поблагодарил казахстанский народ студент из Индии Аюш Таги.

По данным городского акимата, на празднике собралось больше восьми тысяч человек. После традиционного торжества программа Наурыз мейрамы продолжилась концертом под открытым небом. В формате Open Air перед семейчанами выступят звезды отечественной эстрады - Turar, Sadraddin, Алатау серілері и другие артисты.

Фото и видео: Альбина Халел