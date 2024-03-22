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В честь Наурыза на центральной площади Семея раздали 10 тысяч бауырсаков

Сегодня, 20:18
АВТОР
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Альбина Халел Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: Альбина Халел

В этом году в Семее Наурыз мейрамы празднуют в новом формате. Национальный караван, молодёжь на ходулях, верблюд и собаки породы тазы в праздничной массе удивили гостей. Традиционные торжества в культурно-историческом центре Казахстана прошла на пяти разных площадках, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

Концертная программа "Төрлет Әз-Наурыз" стартовала в 11 часов на главном праздничном городском пространстве — Центральной площади у областного акимата. Праздник открыло торжественное шествие  "Наурыз керуені".  Десятки мужчин на лошадях и с орлами на плече прошли по площади. Рядом с ними неторопливо проследовали собаки породы Тазы и молодой верблюжонок, которого вёл под уздцы юный парень.

Молодые люди на ходулях, венчающих процессию, притягивали внимание тысяч гостей, которые с 9 утра начали собираться в центре города. Караван закончил своё шествие под благословение Кадыр-ата, главного героя Наурыза. Он пожелал, чтобы главный весенний праздник и весь предстоящий год прошли для семейчан и всей страны удачно.

Затем к гостям с поздравлением обратился глава города Семей. 

"В день весеннего равноденствия, в Наурыз забываются все обиды, воцаряются мир и спокойствие, люди с открытым сердцем желают друг другу добра и благополучия. Этот день символизирует начало весны, обновление и зарождение новых надежд. Пусть великий праздник Наурыз принесет мир, благополучие и достаток нашей стране, родной земле, каждой семье! Желаю, чтобы наша земля была плодородной, страна единой, и чтобы у нашего народа было лучшее будущее", —  поздравил семейчан аким города Нурбол Нурсагатов. 

В этом году содержание Наурыз мейрамы в Семее стало ещё более насыщенным и атмосферным.  Продуманная программа, качественный сценарий, тщательная проработка образов на выходе обеспечили всем хорошее настроение и яркие эмоции. 

В честь праздника в городе было установлено около 30 юрт. В этом году организаторы подошли к их обустройству по-новому. Импровизированные юрточные усадьбы посвятили юбилеям известных казахстанских личностей. Их убранство устроено сообразно национальным традициям и насыщено интересной информацией о юбилярах. 

Так, в городе можно было посетить юрты в честь 140-летия Кенена Азербаева, 135-летия Жусупбека Аймаутова, 130-летия Ильяса Жансугурова, 120-летия Абильхана Кастеева, 100-летия Рахимжана Кошкарбаева и других деятелей. 

Сотрудница центральной городской библиотеки Фарида Куспанова встречала гостей  у импровизированной экспозиции, посвящённой талантливому композитору, жырау Кенену Азербаеву. Среди экспонатов – документы, книги, фотографии, в том числе из его личного архива.

"Кенен Азербаев родился в Жамбылской области в 1884 году, умер в 1976-м. Он прожил долгую и насыщенную жизнь. В этом году 140 лет со дня его рождения. Центральная библиотека совместно с городским отделом культуры организовали выставку, где представлены и предметы быта, передающие обстановку времени, в которой жил наш композитор. Чтобы облегчить восприятие, мы использовали здесь современную технологию — люди могут считать qr-код и скачать книгу о нашем герое. С каждым годом тенденции празднования Наурыза меняются в лучшую сторону", - поделилась мнением сотрудница центральной городской библиотеки Фарида Куспанова.

Каждая усадьба – это набор трёх или четырёх локаций. Из стандартных – это юрта и фуд-корт. Помимо них у домиков из кошмы организованы селфи-зоны, выставки, сцены и ремесленные мини-мастерские.

Справа от юрты Кенена Азербаева  удобно устроились пожилые  весёлые женщины в национальных костюмах. Каждая из них, сидя за столом с хэнд-мэйд изделиями, умело орудует  спицами, пряжей, иголкой. Они демонстративно шьют, очищают овечью шерсть и прядут пряжу, пришивают к лоскутам национальные орнаменты из яркой ткани.  И всё это под звуки гармони собственного исполнения.
Этот декоративно-прикладной вайб организовали участницы совета бабушек "Асыл аже" при средней школе №49. Они играют важную роль в воспитании учащихся. А ещё обшивают себя и всех ребят школы.  

На стойке у ремесленного стола развешаны их работы, элементы национальной одежды - чапаны, комзолы, жилеты. Ярким пятном выделяется  тканевая дорба, это аналог современных шоперов, которые по популярности  у молодёжи обогнали сумочки и рюкзаки. Всё сшито руками мастериц.

"Наша цель —  передать детям знания, национальные традиции, научить их ремеслу, ведь это наше достояние.  Среди нас есть профессиональная швея, она  40 лет этим ремеслом занимается. Мы шьём жилеты, в которых дети ходят в школу. Камзолы и чапаны учителя надевают по праздникам. Всё, что  на нас —  тоже сшито руками наших мастериц", —  поведала председатель совета "Асыл Аже" Жанат Сембаева. 

В женсовете при 49-й школе состоят  пенсионерки —  бывшие учителя, врачи, продавцы, работницы сферы культуры. Роза Александрова 40 лет преподавала русский язык и литературу в школе. В день Наурыза решила не сидеть зря, а связать "следики" из натуральной пряжи с орнаментом в виде тюльпана. Всем желающим она показывала свою технику. 

"Я вяжу больше полвека. И всем женщинам советую. Во-первых, будет меньше разводов. Вот чувствуешь, что начинаешь злиться, что ссора с мужем или свекровью намечается, развернись и садись за вязание. Ещё и напевай себе под нос. Это приводит мысли в порядок, в процессе рождаются идеи. Я советую такое ремесло и девочкам-подросткам. В современном потоке информации очень важно, чтобы ум отдыхал. Этому мы учим девочек в 49-й школе. Ну и плюс от этого польза в виде бизнеса, можно вязать изделия и дарить их близким, например, на Наурыз", —  дала полезный совет в праздничный день семейчанка Роза Александрова. 

А педагог из 4-й школы продемонстрировала успехи своих учениц, которые с азартом плетут  на уроках труда циновки. На казахском языке техника создания именуется "ши тарту".
 

"Берём за основу китайские шпажки и накручиваем на них пряжу. Этот забытый вид рукоделия сейчас возрождается на уроках труда. Такие циновки использовали в казахском быту повсеместно: в виде ковров во внутреннем убранстве юрты, их вешали вместо штор на входе, а маленькие изделия предназначались для кулинарных дел. На них удобно сушить курт и иримшик", —  напомнила учитель средней школы №4 Шынар Юсупова о предназначении ковриков из пряжи.  

Городской дворец культуры организовал близ театра  15-метрвоую селфи-зону "Культурное возрождение", в которой собраны предметы быта, охоты, культуры XIX века. Все эти атрибуты передают обстановку того времени, показывают, в каких условиях, жили предки, вдохновляют современников искусной резьбой и другими видами ремесла, которые представлены на этой площадке. 

 

"Здесь показана ремесленная работа того времени. Например, этому орлу около ста лет. Он создан примерно в начале ХХ века.  Рядом мы видим деревянный сабан —  это ступа, в которой молоко превращали в курт. Все эти изделия, в том числе домбра, шокпа,  сделаны в нашем регионе десятки лет назад", —  рассказал директор Городского дворца культуры Рашид Асылов. 

Колледжи Семея подготовили юрту, посвящённую жизни и творчеству Мыржакыпа Дулатова. Экспозиции и видеоролик о казахском драматурге сопровождались современной музыкой отечественных исполнителей, отчего молодое поколение, танцуя, активно стягивалось сюда.

"Сегодня мы хорошо подготовились. Вплоть до огнетушителя. Если заметили, все юрты похожи по размеру и цвету. Это те самые юрты, которые были закуплены акиматом к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева. И это здорово. Теперь сотрудники многих бюджетных организаций не ломают голову, где взять юрту на Наурыз", —  рассказали представители сферы среднего профессионального образования.  

Пожалуй, одной из самых зрелищных и брутальных площадок стала выставочная зона у юрты предприятия "Семей-Инжиниринг". Сотрудники создали боевую  атмосферу. Здесь все спешили побывать внутри огромного конверсионного автомобиля на 12 мест. Как выяснилось, это вполне гражданская техника, предназначенная для охоты и рыбалки.

"Такую нужно выгонять на улицы Семея в дни весенней распутицы, когда ни пройти, ни проехать по городу невозможно", —  шутят горожане, пережившие все прелести активного таяния снега.

А рядом с этим колёсником макеты военной и гражданской техники, отпечатанные на 3D-принтере.

Брутальная площадка магнитом тянула сюда мужчин, ведь рядом с тяжёлой техникой была организована спортивная площадка. Здесь силачи и ловкачи перетягивали канат, поднимали гири, соперничали в армреслинге. Самое зрелищное силовое состязание —  приседание с барашком, проводилось на двух локациях  и сопровождалось криками поддержки. Зрители дружно считали, сколько раз участник сможет поднять на себе 70-килограммового кошкара. 

Одним из двух победителей стал семейчанин Закир Найманбаев. Мы писали о молодом экстремале, когда по нему проехал автомобиль. 
Тяжеловес в третий раз  побеждает в этом силовом состязании. Сегодня он присел с барашком на плечах ровно сто раз.

"Сегодня я не в лучшей форме, недавно переболел, и немного сомневался, что получится.  Но как только взял на плечи груз, то понеслось. Спасибо всем за поддержку! Всем добра и спорта!", —  пожелал своим землякам  Заким Найманбаев, чемпион приседания с барашком  2017, 2023, а теперь ещё и 2024 года.

Ещё одной зрелищной площадкой, но уже привлекшей внимание по большей части женщин и девочек, стал подиум. Победители конкурса национальной одежды, который проводился в Семее незадолго до Наурыза, продемонстрировали образы по трём номинациям: традиционный костюм, одежда с этномотивами, украшения и аксессуары.

Около каждой юрты гостям праздника раздавали бесплатные угощения: ароматный плов, питательный Наурыз-коже и свежие бауырсаки. Несколько тысяч литров национального напитка и больше 10 тысяч бауырсаков раздали семейчанам. Студент из Индии Аюш Таги живёт в Семее, второй год грызёт гранит медицинской науки. Он остался в восторге от национальной кухни и праздничной атмосферы.

"Я второй раз в жизни вижу, как проходит Наурыз, а ещё вижу, как весело у вас отмечают этот праздник. Самое яркое впечатление у меня вызвало то, как много здесь представителей разных национальностей, все в своих костюмах, и все счастливые. От этого очень светло на душе. Спасибо за эти эмоции", —  поблагодарил казахстанский народ студент из Индии Аюш Таги. 

По данным городского акимата, на празднике собралось больше восьми тысяч человек. После традиционного торжества программа Наурыз мейрамы продолжилась концертом под открытым небом. В формате Open Air перед семейчанами выступят звезды отечественной эстрады - Turar, Sadraddin, Алатау серілері и другие артисты.

Фото и видео: Альбина Халел

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