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Сегодня, 07:22
262
262Фото: pixabay.com
В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок
Шестилетний мальчик погиб в частном развивающем центре в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.
Факт подтвердили в департаменте полиции Алматы. Инцидент зарегистрирован по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего".
Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления полиции Бостандыкского района по территориальности.
Один из родителей рассказал, что несчастный случай произошел сегодня, 16 июня, примерно в полдень. По его словам, на мальчика "упал шкаф".
В частном развивающем центре несчастный случай пока не комментировали.
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