В Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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По прогнозам "Казгидромета", 29 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 29 апреля специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось о том, что в Астане и семи областях Казахстана прогнозируют заморозки.