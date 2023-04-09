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phonoteka.org Сегодня, 12:42
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Сегодня, 12:42
211
Фото: phonoteka.org

В Астане временно изменились схемы семи автобусных маршрутов

Семь автобусных маршрутов временно изменили схему своего движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 9, 11, 28, 29, 29А, 48, 71", — говорится в сообщении компании.

Жителей Астаны и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С изменённой схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинках ниже.

Ранее сообщалось  об изменении автобусного маршрута №72.

 

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Сегодня, 12:42
211
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