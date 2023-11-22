В Астане приостановили движение всех пригородных маршрутов

Из-за непогоды движение всех пригородных маршрутов в Астане приостановлено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог.