В Астане приостановили движение всех пригородных маршрутов
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
188Фото: Baigenews.kz
Из-за непогоды движение всех пригородных маршрутов в Астане приостановлено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".
"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог.
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