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В Астане приостановили движение всех пригородных маршрутов

Сегодня, 14:25
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: Baigenews.kz

Из-за непогоды движение всех пригородных маршрутов в Астане приостановлено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог.

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