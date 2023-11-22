Из-за непогоды дороги закрыли в трёх областях Казахстана

В связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:

В Акмолинской области:

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

"Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок от Жаксы до посёлка Бузулук;

"Жезказган-Петропавловск" - участок от границы СКО до границы Костанайской области;

"Екатеринбург-Алматы" - участок от границы СКО до Атбасара.

В Северо-Казахстанской области:

"Жезказган-Петропавловск" - участок от границы Акмолинской области до села Дружбинское;

"Екатеринбург-Алматы" - участок от села Чистополье до границы Акмолинской области.

В Костанайской области:

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.

"Жезказган-Петропавловск" - участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Отмечается также, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала.