Из-за непогоды дороги закрыли в трёх областях Казахстана
Сегодня, 10:17
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Сегодня, 10:17Сегодня, 10:17
142Фото: baq.kz
В связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:
В Акмолинской области:
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
- "Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок от Жаксы до посёлка Бузулук;
- "Жезказган-Петропавловск" - участок от границы СКО до границы Костанайской области;
- "Екатеринбург-Алматы" - участок от границы СКО до Атбасара.
В Северо-Казахстанской области:
- "Жезказган-Петропавловск" - участок от границы Акмолинской области до села Дружбинское;
- "Екатеринбург-Алматы" - участок от села Чистополье до границы Акмолинской области.
В Костанайской области:
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.
- "Жезказган-Петропавловск" - участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.
Отмечается также, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала.
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