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Из-за непогоды дороги закрыли в трёх областях Казахстана

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baq.kz Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: baq.kz

В связи с сильным порывистым ветром и дождём в трёх регионах Казахстана закрыто восемь участков республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:

В Акмолинской области:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок от Жаксы до посёлка Бузулук;
  • "Жезказган-Петропавловск" - участок от границы СКО до границы Костанайской области;
  • "Екатеринбург-Алматы" - участок от границы СКО до Атбасара.

В Северо-Казахстанской области:

  • "Жезказган-Петропавловск" - участок от границы Акмолинской области до села Дружбинское;
  • "Екатеринбург-Алматы" - участок от села Чистополье до границы Акмолинской области.

В Костанайской области:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - участок от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.
  • "Жезказган-Петропавловск" -  участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Отмечается также, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала.

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