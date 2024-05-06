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В Астане перекрыли участок улицы Бухар Жырау

Вчера, 07:38
АВТОР
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pixabay / иллюстративное фото Вчера, 07:38
Вчера, 07:38
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Астане с 5 мая перекрыли улицу Бухар Жырау на участке от улицы К.Кайсенова до проспекта Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.

"Движение будет перекрыто полностью с 5 мая текущего года. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – сообщили управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Когда буде открыта дорога, не сообщается.

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