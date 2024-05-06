В Астане перекрыли участок улицы Бухар Жырау

В Астане с 5 мая перекрыли улицу Бухар Жырау на участке от улицы К.Кайсенова до проспекта Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.

"Движение будет перекрыто полностью с 5 мая текущего года. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – сообщили управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Когда буде открыта дорога, не сообщается.