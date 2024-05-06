В Астане перекрыли участок улицы Бухар Жырау
Вчера, 07:38
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Вчера, 07:38Вчера, 07:38
528Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Астане с 5 мая перекрыли улицу Бухар Жырау на участке от улицы К.Кайсенова до проспекта Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.
"Движение будет перекрыто полностью с 5 мая текущего года. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – сообщили управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
Когда буде открыта дорога, не сообщается.
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