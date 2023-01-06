В Астане начались предварительные слушания по делу блогера Махамбета Абжана

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В межрайонном специализированном суде по уголовным делам города Астаны сегодня состоялись предварительные слушания по делу блогера Махамбета Абжана, передает BaigeNews.kz. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере и распространении заведомо ложной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд решил оставить блогера под стражей. Напомним, автора популярного Телеграм-канала Abzhan News задержали 3 июля 2022 года. В Антикоре сообщили, что взяли подозреваемого с поличным после получения им 50 миллионов тенге.

Ранее казахстанский бизнесмен Рашит Махат дал интервью СМИ, где рассказал, что именно он подвергся вымогательству со стороны блогера. По его словам, шантаж сопровождался угрозами опубликовать ложную информацию в его адрес и адрес его компании.