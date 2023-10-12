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В Астане массово штрафуют за несанкционированный выгруз мусора

Сегодня, 06:18
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акимат Астаны Сегодня, 06:18
Сегодня, 06:18
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Фото: акимат Астаны

За факты несанкционированного выгруза мусора за два дня в Астане оштрафованы 390 правонарушителей на сумму более миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Указывается, что с 9 по 16 октября в столице проводится акция по профилактике и выявлению фактов нарушения правил управления отходами. За выгруз мусора в неустановленных местах предусмотрен штраф на физических лиц в размере до 30 МРП. 

О фактах несанкционированного выгруза мусора горожан просят сообщать в полицию по номеру 102.

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