В Астане массово штрафуют за несанкционированный выгруз мусора

За факты несанкционированного выгруза мусора за два дня в Астане оштрафованы 390 правонарушителей на сумму более миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Указывается, что с 9 по 16 октября в столице проводится акция по профилактике и выявлению фактов нарушения правил управления отходами. За выгруз мусора в неустановленных местах предусмотрен штраф на физических лиц в размере до 30 МРП.

О фактах несанкционированного выгруза мусора горожан просят сообщать в полицию по номеру 102.