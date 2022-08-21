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inform.kz / Александр Павский Сегодня, 02:05
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Фото: inform.kz / Александр Павский

В Алматы создан градостроительный совет

В Алматы создан градостроительный совет. Соответствующее постановление подписал аким Алматы Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, документ закрепляет состав совета, утверждаемый акиматом в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структуру и порядок работы. Членами градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов. 

Градостроительный совет станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым градостроительным и архитектурным проектам, отметили в акимате.

Основными функциями градостроительного совета являются:

- содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;

- рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам истории, культуры архитектуры;

- рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта Аль-Фараби;

- рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

- рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.

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#застройка #Алматы #строительство
Сегодня, 02:05
316
Журналист

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