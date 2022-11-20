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Сегодня, 16:45
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39Фото: РСК г. Алматы
В Алматы девочка заплакала на участке: ей не разрешили проголосовать
На одном из избирательных участков в Алматы 5-летняя девочка расплакалась из-за того, что ей не разрешили проголосовать, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на региональную службу коммуникаций г. Алматы.
Для решения ситуации девочке позволили спустить бюллетень в урну. Другим детям тоже такую возможность.
Напомним, право голосования на выборах доступно после достижения совершеннолетия.
Видео: РСК г. Алматы
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