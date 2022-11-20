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  • В Алматы девочка заплакала на участке: ей не разрешили проголосовать
РСК г. Алматы Сегодня, 16:45
39
Сегодня, 16:45
39
Фото: РСК г. Алматы

В Алматы девочка заплакала на участке: ей не разрешили проголосовать

На одном из избирательных участков в Алматы 5-летняя девочка расплакалась из-за того, что ей не разрешили проголосовать, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на региональную службу коммуникаций г. Алматы.

Для решения ситуации девочке позволили спустить бюллетень в урну. Другим детям тоже такую возможность.

Напомним, право голосования на выборах доступно после достижения совершеннолетия.

Видео: РСК г. Алматы
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#выборы #выборы президента #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:45
39
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