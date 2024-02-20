В алматинском аэропорту назвали причину переноса рейса вьетнамского лоукостера

Международный аэропорт Алматы назвал причину переноса рейса авиакомпании VietJet с 00:35 часов на 23:00, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, самолёт вьетнамского лоукостера VietJet должен был прибыть в Алматы в 00:35 часов, но прилетел только в 01:16.

При этом, судно должно было вылететь из мегаполиса в 2:15 часов. Из-за позднего прибытия самолёта регистрация на рейс началась в час ночи, спустя час самолёту дали посадку, закончили регистрацию – в 2:40.

В аэропорту отметили, что после закрытия воздушного судна при запуске выявилась неисправность вспомогательной силовой установки. Обслуживал самолет инженерный состав авиакомпании Air Astana.