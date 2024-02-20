В алматинском аэропорту назвали причину переноса рейса вьетнамского лоукостера
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Международный аэропорт Алматы назвал причину переноса рейса авиакомпании VietJet с 00:35 часов на 23:00, передаёт BaigeNews.kz.
По информации пресс-службы воздушной гавани, самолёт вьетнамского лоукостера VietJet должен был прибыть в Алматы в 00:35 часов, но прилетел только в 01:16.
При этом, судно должно было вылететь из мегаполиса в 2:15 часов. Из-за позднего прибытия самолёта регистрация на рейс началась в час ночи, спустя час самолёту дали посадку, закончили регистрацию – в 2:40.
В аэропорту отметили, что после закрытия воздушного судна при запуске выявилась неисправность вспомогательной силовой установки. Обслуживал самолет инженерный состав авиакомпании Air Astana.
"Аэропорт со своей стороны предоставил всю необходимую технику. Неоднократный запуск ВСУ не дал результатов. Пассажиров высадили в 6:30 и увезли в транзитный зал. Далее уже без пассажиров пытались запустить борт. Неоднократный повторный запуск не дал результатов. Позднее у экипажа закончилось рабочее время. Рейс перенесли на 23:00", - сообщил аэропорт Алматы.
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