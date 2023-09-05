В Актюбинской области новый аким

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Асхата Шахарова акимом Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Шахаров Асхат Берлешевич назначен акимом Актюбинской области", - говорится в сообщении.

Асхат Шахаров родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма (1999), Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2002), Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура (2013).

Последняя должность - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.