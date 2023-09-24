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В Актобе мужчина ударил пассажира автобуса и убежал через окно

Сегодня, 12:45
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В Актобе мужчина ударил пассажира автобуса и убежал через окно Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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В общественном транспорте Актобе мужчина беспричинно ударил другого пассажира и убежал через окно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Актюбинский вестник", инцидент произошел 22 сентября. На странице в социальных сетях было опубликовано видео, где актюбинка рассказала, что незнакомый человек в автобусе избил ее супруга. Женщина потребовала от водителя закрыть двери и позвонила в полицию. Однако хулиган сбежал через открытое окно.

Полицейские установили и разыскали подозреваемого. 40-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В видеообращении, записанном сотрудниками полиции, задержанный заявил, что между ним и пассажиром автобуса произошел конфликт, из-за которого он ударил оппонента. Виновник принес извинения.

Проводится досудебное расследование по статье "хулиганство". Санкцией статьи предусмотрен штраф до двух тысяч МРП либо исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

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