В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов

Фото: mir24.tv

В астанинском аэропорту в понедельник, 17 апреля, из-за непогоды задержаны 32 рейса. О массовых задержках сообщает пресс-служба КГА, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 11:30 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

"Эйр Астана" (Fly Arystan):

КС 7053 Алматы – Астана;

КС 7054 Астана – Алматы;

КС 7364 Туркестан – Астана;

КС 621 Алматы – Астана;

КС 981 Астана – Атырау;

КС 982 Атырау – Астана;

КС 7363 Астана – Туркестан;

КС 7391 Астана – Актобе;

КС 7392 Актобе – Астана.

SCAT:

DV 766 Атырау – Астана;

DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх;

DV 843 Астана – Ереван;

DV 844 Ереван – Астана;

DV 715 Астана – Шымкент;

DV 803 Астана – Москва.

Qazaq Air:

IQ 354 Алматы – Астана;

IQ 359 Астана – Алматы;

IQ 437 Астана – Петропавловск;

IQ 438 Петропавловск – Астана;

IQ 521 Астана – Омск;

IQ 522 Омск – Астана;

IQ 408 Шымкент – Астана;

IQ 366 Алматы – Астана;

IQ 369 Астана – Туркестан.

Pegasus:

РС 229 Астана – Стамбул;

РС 228 Стамбул – Астана.

Fly Dubai:

FZ 1304 Астана – Дубай;

FZ 1307 Дубай – Астана;

FZ 1308 Астана – Дубай.

Air Cairo:

SM884 Астана - Шарм-эль-шейх;

SM883 Шарм-эль-шейх – Астана.

Anadolujet:

ТК-4333 Астана – Анкара.

Напомним, что в Астане с утра из-за снегопада ограничено движение общественного транспорта, горожане с трудом добираются на работу. Школьники с 1 по 12 классы первой и второй смен отправлены на дистанционное обучение.