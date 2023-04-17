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mir24.tv Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53
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Фото: mir24.tv

В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов

В астанинском аэропорту в понедельник, 17 апреля, из-за непогоды задержаны 32 рейса. О массовых задержках сообщает пресс-служба КГА, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 11:30 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

"Эйр Астана" (Fly Arystan):

  • КС 7053 Алматы – Астана;
  • КС 7054 Астана – Алматы;
  • КС 7364 Туркестан – Астана;
  • КС 621 Алматы – Астана;
  • КС 981 Астана – Атырау;
  • КС 982 Атырау – Астана;
  • КС 7363 Астана – Туркестан;
  • КС 7391 Астана – Актобе;
  • КС 7392 Актобе – Астана.

SCAT:

  • DV 766 Атырау – Астана;
  • DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх;
  • DV 843 Астана – Ереван;
  • DV 844 Ереван – Астана;
  • DV 715 Астана – Шымкент;
  • DV 803 Астана – Москва.

Qazaq Air:

  • IQ 354 Алматы – Астана;
  • IQ 359 Астана – Алматы;
  • IQ 437 Астана – Петропавловск;
  • IQ 438 Петропавловск – Астана;
  • IQ 521 Астана – Омск;
  • IQ 522 Омск – Астана;
  • IQ 408 Шымкент – Астана;
  • IQ 366 Алматы – Астана;
  • IQ 369 Астана – Туркестан.

Pegasus:

  • РС 229 Астана – Стамбул;
  • РС 228 Стамбул – Астана.

Fly Dubai:

  • FZ 1304 Астана – Дубай;
  • FZ 1307 Дубай – Астана;
  • FZ 1308 Астана – Дубай.

Air Cairo:

  • SM884 Астана - Шарм-эль-шейх;
  • SM883 Шарм-эль-шейх – Астана.

Anadolujet:

  • ТК-4333 Астана – Анкара.

Напомним, что в Астане с утра из-за снегопада ограничено движение общественного транспорта, горожане с трудом добираются на работу. Школьники с 1 по 12 классы первой и второй смен отправлены на дистанционное обучение. 

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Сегодня, 12:53
102
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