В 12 пунктах пропуска на границе Казахстана появилась электронная очередь

Фото: КГД РК

В 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС, в пилотном режиме заработала автоматизированная система электронной очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

КГД запустил проект совместно с Пограничной службой КНБ РК.

23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat). С момента запуска данной системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.

"Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очерёдности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны", - отметили в КГД.

Система разработана специалистами АО "Информационно-учётный центр" Минфина РК.

"Данная система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает SMS-оповещение о своей очереди", - отметили в КГД.

Ознакомиться с временной схемой и со сроками внедрения электронной очереди можно на сайтах КГД (kgd.gov.kz) и CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz).

Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:

1) Темир-Баба (Мангистауская область);

2) Нур Жолы (область Жетісу);

3) Тажен (Мангистауская область);

4) Жибек Жолы (Туркестанская область);

5) Целинный (Туркестанская область);

6) Сырдарья (Туркестанская область);

7) Б. Конысбаева (Туркестанская область);

8) Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область);

9) Кольжат (Алматинская область);

10) Казыгурт (Туркестанская область);

11) Атамекен (Туркестанская область);

12) Бахты (область Абай).