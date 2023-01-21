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В 12 пунктах пропуска на границе Казахстана появилась электронная очередь
В 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС, в пилотном режиме заработала автоматизированная система электронной очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
КГД запустил проект совместно с Пограничной службой КНБ РК.
23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat). С момента запуска данной системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.
"Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очерёдности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны", - отметили в КГД.
Система разработана специалистами АО "Информационно-учётный центр" Минфина РК.
"Данная система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает SMS-оповещение о своей очереди", - отметили в КГД.
Ознакомиться с временной схемой и со сроками внедрения электронной очереди можно на сайтах КГД (kgd.gov.kz) и CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz).
Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:
1) Темир-Баба (Мангистауская область);
2) Нур Жолы (область Жетісу);
3) Тажен (Мангистауская область);
4) Жибек Жолы (Туркестанская область);
5) Целинный (Туркестанская область);
6) Сырдарья (Туркестанская область);
7) Б. Конысбаева (Туркестанская область);
8) Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область);
9) Кольжат (Алматинская область);
10) Казыгурт (Туркестанская область);
11) Атамекен (Туркестанская область);
12) Бахты (область Абай).
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