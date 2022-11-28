Устраняют аварию в мороз: рабочих Экибастуза поощрят

Фото: pavlodarnews.kz

Но этим займутся после того, как ликвидируют все повреждения на сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



15 аварийных бригад продолжают устранять порывы на теплосетях. По данным областного акимата, привлекли 139 человек и около 30 единиц техники. После того как с проблемой справятся, их пообещали поощрить. Об этом заявил аким Экибастуза Аян Бейсекин на выездном брифинге региональной службы коммуникаций.

"Поощрять будем самыми разными способами. Наши градообразующие предприятия, которые участвуют в этой работе, в рамках своего бюджета будут предусматривать премии. Кроме того, мы будем отмечать различными почетными, благодарственными письмами и различными медалями, госнаградами", - уточнил градоначальник.

Он подчеркнул, что о поощрениях пока рано говорить, задача – локализовать все проблемные участки и устранить их.



Напомним, порывы продолжают ликвидировать на двух магистралях. По данным оперативного штаба, основной аварийный участок находится на центральном тепловом пункте 52 по улице Машхура Жусупа. Специалисты снимают асфальт, добрались до трубы, её заменят и после этого начнут подключать дома.