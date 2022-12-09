Ущерб в 120 миллионов тенге возместили предпринимателю, пострадавшему от январских погромов

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Одним из пострадавших от январских погромов объектов был центр по ремонту бытовой техники "Сервис Маг" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Вандалы, разбив стеклянную дверь, вынесли из сервис-центра бытовую технику. А то, что вытащить не смогли, просто разгромили.

"У нас была и клиентская техника, и техника, переданная на ремонт с различных организаций. Стиральные машины, холодильники, телевизоры, кофемашины, миксеры и тд. Всего где-то на 120 миллионов тенге. (...) Обидно то, что разгромили. Целенаправленно. Двери вынесены, полки обрушены. Новый отремонтированный телевизор стоимостью под 5 миллионов просто разбили", - вспоминает управляющий центра Олег.

К счастью для предпринимателя, государство возместило ущерб своевременно и в полном объёме. Вынужденный простой у бизнесмена продлился до конца января:

"Мы вышли на работу 10-го, наводили порядок и делали ревизию. Документы примерно собирали неделю. Деньги нам перечислили достаточно оперативно - в конце марта".

К слову, украденный товар был частично обнаружен сотрудниками полиции: что-то перехватила дорожная полиция, а что-то было найдено уже на границе. Благо, весь товар был промаркирован, и "опознать" его предпринимателю не составило труда.

"Сейчас работаем в прежнем режиме. Всё хорошо", - заключил управляющий сервис-центра.

Напомним, государство также возместило ущерб предпринимателю Шамилю Гумарову.