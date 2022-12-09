Год после митинга: алматинский предприниматель рассказал о возрождении бизнеса, сожжённого демонстрантами

Фото: предоставлено героем

Массовые беспорядки, прошедшие в Алматы в начале января, стали испытанием для бизнес-среды южной столицы. Восстановить дело и не упасть духом – вот главные задачи, с которыми успешно справились бизнесмены. Один из них - руководитель собственной линии по производству и поставке арматуры ТОО "GSL Kazakhstan" Шамиль Гумаров, с которым побеседовал корреспондент BaigeNews.kz.

Есть много причин, из-за которых бизнес терпит неудачу. Среди них нехватка денег, конкуренция, неподходящий коллектив, провальный маркетинг, необоснованные цены. В начале года алматинские предприниматели внесли в этот топ-перечень такие внешние факторы, такие, как поджог, грабёж и разгром. Выбраться было непросто.

Шестого января, в разгар уличных беспорядков, стало очевидно, что стеклянный бизнес центр в Ауэзовском районе Алматы вряд ли останется нетронутым. Трёхэтажное здание, в котором по соседству с компанией нашего героя располагалось ещё с десяток офисов, сразу привлекло разъярённые взгляды толпы. Ночью шестого января охранник сообщил Шамилю Гумарову о пожаре. Митингующие бросили в окна горючую смесь и скрылись. Огонь уничтожил всё, что было в помещениях фирмы – товар, мебель, офисную технику. Вся продукция, которая располагалась на складах и витринах - деформировалась. Не осталось ничего.

Фото предоставлено героем

Испытание, неожиданно настигшее сотни предпринимателей, нужно было пройти до конца. Поэтому Шамиль Гумаров собрал всю волю в кулак и начал действовать – искать финансы, продумывать займы, заказывать товар. Как и 8 лет назад, когда стал владельцем собственного бизнеса.

Начиная менеджером по продажам, за пару лет он дослужился до директора. Когда филиал решили закрыть, а коллектив – распустить, молодой руководитель предложил владельцам продать ему предприятие, рискуя всем, что у него было. Уйти в свободное плавание помогло доверие руководителя, который отдал своё дело в долг, а оно оценивалось в 27 миллионов тенге. Для того, чтобы вернуть заём, потребовалось всего 4 месяца. Сегодня Шамиль Гумаров – преуспевающий бизнесмен. Его предприятие производит и поставляет арматуру для самонесущих изолированных проводов и волоконно-оптических линий связи.

С самого начала мужчина взял на вооружение несколько основных принципов – честность, желание развиваться, терпение, настойчивость и вера в чудеса, которые и сейчас помогают выстраивать бизнес в верном направлении. После пожара все эти "вложения" окупились с лихвой.

Фото предоставлено героем

До январских событий офисные помещения и склад с продукцией компании Шамиля располагались под одной крышей, на 200 квадратных метрах. Поэтому в результате пожара сгорел весь запас товара, а с ним впридачу и рабочий инвентарь коллектива. Поэтому собственный горький опыт заставил Шамиля принять важное решение.

"Я хорошо запомнил случай, когда у моего приятеля в Москве сгорело всё разом - помещения, в которых он располагал свой бизнес, были под одной крышей, и это случилось в результате короткого замыкания. Запомнил, но не извлёк опыт. Когда пожар настиг мой бизнес, я понял, что нужно внимательнее смотреть на чужие истории и перенимать лучшее. Сейчас моя компания располагается в двух разных зданиях – я разделил офис и склад. Я начал откладывать финансовую подушку, на которую можно положиться в тяжёлых ситуациях. А ещё у компании появился резервный товар – необходимый запас для срочных проектов", - рассказал Шамиль Гумаров

После случившегося бизнесмен сосредоточился на поиске финансов: договорился с производителями о новой партии товара, прорабатывал возможность оформить кредиты под залог. Но всё это не пришлось претворять в жизнь, так как на помощь пришли отзывчивые люди и государство.

"Я был приятно шокирован тем, что государство меньше чем за месяц возместило мне ущерб. Для этого не пришлось ничего просить и объяснять. В наш сгоревший офис приходили оценщики, пожарные, сотрудники УВД и МВД, фиксировали ущерб. Процесс сбора документов не занял много времени. Данные о потерях, товарообороте, налогах отправили на электронный сайт. На следующий день операторы написали, чего не хватает, и мы с бухгалтером отправили нужные справки. Всё прошло быстро. Честно говоря, я не ожидал такого. И ещё было очень приятно за Казахстан перед коллегами из других стран, они искренне удивлялись тому, как отреагировала власть по отношению к пострадавшим людям, многие даже не верили", - поделился своими впечатлениями Шамиль Гумаров.

В первые дни после уличных протестов на помощь предпринимателю пришли друзья, знакомые и даже малознакомые люди. Одни предлагали поделиться мебелью, оргтехникой, другие были готовы дать солидную сумму взаймы без процентов. Так, бывший сотрудник Шамиля Гумарова, который несколько лет проработал в компании, предложил свой старенький диван.

Склад после ремонта. Фото предоставлено героем

Сейчас дело Шамиля Гумарова развивается уверенными темпами. В компанию приняли новых сотрудников, увеличили товарооборот, и ещё активнее занялись благотворительностью.