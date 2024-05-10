Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
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МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал), передаёт BaigeNews.
"На реке Жайык, в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области уровень воды повышается. В настоящее время силами ДЧС Кызылординской области ведутся работы по укреплению дамбы", - говорится в сообщении МЧС.