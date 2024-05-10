  • 10 Мая, 11:49
  • BAIGENEWS

Уровень воды в реке Жайык продолжает расти

Сегодня, 08:41
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Уровень воды в реке Жайык продолжает расти Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал), передаёт BaigeNews.

"На реке Жайык, в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области уровень воды повышается. В настоящее время силами ДЧС Кызылординской области ведутся работы по укреплению дамбы", - говорится в сообщении МЧС.

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