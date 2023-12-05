Уровень транзита по территории Казахстана может увеличиться в пять раз к 2029 году

Вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев рассказал в правительстве о развитии грузовых автоперевозок и транзита,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2023 года объём грузовых автоперевозок в республике составил 5,5 миллиона тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля отечественных операторов при этом составляет 42%.

Вице-министр также сообщил, что положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% – с 2,5 до 3,6 миллиона тонн.

Он отметил, что основной объём приходится на КНР – грузоперевозки по данному направлению увеличились в два раза до 1,5 миллиона тонн.

Также Сатжан Аблалиев подчеркнул, что имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания объёмов транзитных грузов из Китая в Европу. При сохранении нынешней динамики уровень транзита по территории Казахстана к 2029 году увеличится в пять раз, что положительно повлияет на развитие экономики страны.