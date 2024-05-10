Уникальная выставка военных скульптур открылась в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Героев и легендарную технику времён Великой Отечественной войны воплотил в деревянных скульптурах Юрий Костанянц. По фотографиям он воспроизвёл образ стоящего над Рейхстагом Рахимжана Кошкарбаева.

Его скульптуры воспроизводят в деталях танки "Т-34", "Катюши" и другую военную технику. Юрий Костанянц всегда тщательно изучает снимки и характеристики каждой модели. Только так мастеру удаётся точнейшее воспроизводство оригиналов.

Его работы стабильно пополняют запасники музеев Казахстана и России. Работы Костанянца популярны во Франции.

"Все просто, я люблю своих родителей, свою страну, я хочу её воспроизвести. Вспомнить, что такое 9 мая, что это было, как это было, что это стоило нашему народу", – говорит скульптор Юрий Костанянц.

В Великой Отечественной войне погибло не меньше 600 тысяч казахстанцев. 1,5 тысячи вагонов с провизией на передовую ушли из Казахстана. Каждые 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца.