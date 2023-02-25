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  • Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция
gov.kz Сегодня, 22:56
226
Сегодня, 22:56
226
Фото: gov.kz

Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция

Столичный департамент полиции расследует дело о смерти депутата Сената Парламента РК Гульмиры Каримовой,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

"По указанному факту проводится досудебное расследование по статье "смерть лица". Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК", – прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

Напомним, 45-летняя Гульмира Каримова была избрана депутатом сената от Северо-Казахстанской области в январе этого года. 25 января её зарегистрировали в ЦИК и выдали удостоверение депутата и нагрудный знак.

О смерти Каримовой стало известно 27 января. Предварительной причиной тогда называли анафилактический шок.

Позже в Минздраве опровергли это заявление, уточнив, что сенатор умерла от острого инфаркта миокарда. В ведомстве подчеркнули, что карета скорой помощи приехала своевременно, за пять минут, но к тому времени пациентка уже не подавала признаков жизни.

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#сенаторы #смерть #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:56
226
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