Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция

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Столичный департамент полиции расследует дело о смерти депутата Сената Парламента РК Гульмиры Каримовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

"По указанному факту проводится досудебное расследование по статье "смерть лица". Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК", – прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

Напомним, 45-летняя Гульмира Каримова была избрана депутатом сената от Северо-Казахстанской области в январе этого года. 25 января её зарегистрировали в ЦИК и выдали удостоверение депутата и нагрудный знак.

О смерти Каримовой стало известно 27 января. Предварительной причиной тогда называли анафилактический шок.

Позже в Минздраве опровергли это заявление, уточнив, что сенатор умерла от острого инфаркта миокарда. В ведомстве подчеркнули, что карета скорой помощи приехала своевременно, за пять минут, но к тому времени пациентка уже не подавала признаков жизни.