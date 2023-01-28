Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве

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В Минздраве РК заявили, что новоизбранный сенатор Гульмира Каримова умерла не от анафилактического шока, как об этом говорилось ранее, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительным результатам судебно-экспертного исследования непосредственной причиной смерти у пациентки является острый инфаркт миокарда. Информация о возможности анафилактического шока не нашла свое подтверждение", — заявили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что карета скорой помощи приехала своевременно, за пять минут, но к тому времени пациентка уже не подавала признаков жизни.

"Отсутствовало сознание, пульс и дыхание. Несмотря на это, были проведены реанимационные мероприятия, которые не привели к успеху. Искренне соболезнуем родным и близким!", — сообщили в Минздраве.

Напомним, о смерти депутата сената парламента Гульмиры Каримовой стало известно 27 января. Предварительной причиной называли анафилактический шок.