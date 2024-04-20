Участвовавших в ликвидации паводка спасателей проводили в Атбасаре

Благодаря работе сотрудников МЧС приданным силам и волонтёрам предотвращено подтопление двух тысяч жилых домов в 25 населённых пунктах Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня прошли торжественные проводы спасателей Жамбыльской области, прибывшими на помощь в период ликвидации паводка.

Аким Акмолинской области поблагодарил всех участников проводивших аварийно-спасательные работы и отметил, что совместные усилия помогли преодолеть сложный период.

Ранее в ДЧС Акмолинской области сообщили о том, что угроза паводка в регионе миновала.

В противопаводковых мероприятиях было задействовано более трех тысяч сотрудников гражданской защиты, Национальной гвардии, органов внутренних дел, а также около 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Более двух тысяч эвакуированных из-за паводков жителей Акмолинской области вернулись в свои дома.

Пострадавшим от паводков жителям выдали ключи от квартир в Кокшетау.

Напомним, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство страны ведет работу по оценке и возмещению ущерба гражданам, пострадавшим в результате аномальных паводков.

В правительстве рассказали, что людям, потерявшим жилье, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего. Аналогичный механизм будет применен по дачным домам, если они являются единственным жильем пострадавшего.