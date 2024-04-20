В Акмолинской области во время паводков предотвращено подтопление двух тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах. Угроза паводка в регионе миновала. Об этом сообщил ДЧС региона, передает BaigeNews.kz.

В противопаводковых мероприятиях было задействовано более трех тысяч сотрудников гражданской защиты, Национальной гвардии, органов внутренних дел, а также около 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Для защиты населенных пунктов в области были подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км, заготовлено порядка 300 тысяч мешков с инертным материалом.

"На передовой в паводкоопасных регионах находились сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям Акмолинской, Жамбылской областей и Шымкента, курсанты и офицеры Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, личный состав воинской части № 5510, сотрудники полиции и волонтеры. Сегодня в Атбасаре прошли торжественные проводы участников ликвидации паводка. Аким Акмолинской области отметил, что совместные усилия помогли пройти пиковые периоды паводка с минимальными потерями", — рассказали в ДЧС Акмолинской области.

Более двух тысяч эвакуированных из-за паводков жителей Акмолинской области вернулись в свои дома.

Пострадавшим от паводков в Кокшетау жителям выдали ключи от квартир.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство страны ведет работу по оценке и возмещению ущерба гражданам, пострадавшим в результате аномальных паводков.

В правительстве рассказали, что людям, потерявшим жилье, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего. Аналогичный механизм будет применен по дачным домам, если они являются единственным жильем пострадавшего.

По данным на 18 апреля в пострадавших регионах обследовано 2602 жилых дома, из них по 1499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 – полностью разрушены.

В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.