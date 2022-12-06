Участок республиканской трассы перекрыли в Казахстане

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Сильный мороз стал причиной ограничения движения по участку трассы "Екатеринбург-Алматы" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий 6 декабря с 23:00 будет ограничено движение для общественного и дизельного автотранспорта на участке а/д "Екатеринбург– Алматы" (с 1505 по 1854 километры) - от Караганды до Балхаша.