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pixabay.com Сегодня, 22:44
152
Сегодня, 22:44
152
Фото: pixabay.com

Участок республиканской трассы перекрыли в Казахстане

Сильный мороз стал причиной ограничения движения по участку трассы "Екатеринбург-Алматы" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий 6 декабря с 23:00 будет ограничено движение для общественного и дизельного автотранспорта на участке а/д "Екатеринбург– Алматы" (с 1505 по 1854 километры) - от Караганды до Балхаша.

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#непогода #трасса #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:44
152
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