Участок на проспекте Абая в Алматы закроют до 5 августа

В Алматы с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа по проспекту Абая на участке от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева будут проводить работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия, из-за чего движение по северной стороне проспекта перекроют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Ауэзова, Шевченко, Сатпаева, Жарокова, Гагарина, Розыбакиева. Сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Жарокова, Гагарина и Розыбакиева будет доступно. Заезд-выезд с улиц Клочкова и Радостовца в южном направлении на проспект Абая будет ограничен с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа.

"Во избежание ДТП и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа патрульной полиции. Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности (@qmb_almaty), а также в приложении 2ГИС", - сообщили в акимате.

Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев ответил на критику по замене бордюров. По его словам, в городе заменят не более 3-5 процентов бордюров, а остальные поставят на место после приведения в порядок.

Также в акимате Алматы опровергли информацию о замене цельных гранитных плит на новые, заявив что менять будут только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению.