- Стоимость проезда по платным дорогам могут поднять в стране 13:11 77
- Насколько успешны политические реформы в Казахстане? Мнения экспертов 13:05 68
- Подозреваемого в наркосбыте экстрадировали из Германии - Генпрокуратура 12:22 168
- Как защитить детей от падения из окон, рассказали спасатели и детский омбудсмен 12:19 170
- Отца Бауыржана Байбека осудили в Астане 11:56 373
- Детский омбудсмен считает нужным возбудить дело на Бейбута Шуменова 11:55 239
- Досаев ответил на критику по замене бордюров в Алматы 11:45 184
- Подозреваемого в покушении на убийство ищут с 2021 года в Шымкенте 11:25 286
- Госаудиторы укрывали хищения в сфере образования 11:18 189
- Цены на жилье в Казахстане: нужно ли торопится с покупкой – мнения аналитиков 11:18 285
- Быть азиатом значит быть успешным и открытым - Еркин Тукумов 11:10 248
- Гоняем по два раза в день: костанайские фермеры рассказали о войне с сайгаками 10:56 344
- Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги 10:47 320
- Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах РК 10:30 318
- Сотрудники КНБ отмечают профессиональный праздник 10:00 564
- Госкомиссия расследует причины аварии на МАЭК и АНПЗ 09:55 309
- Более 400 проблем бизнеса решены в рамках проекта "Бизнеске жол" 09:35 425
- Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на коммуналку 09:15 423
- Месяц ищут спасатели утонувшего подростка в Атырау 07:58 466
- Скандал вокруг приобретаемых авто бизнес-класса для полицейских разгорается в Кызылординской области 07:15 617
- Ажар Гиният объяснила, почему до сих пор не встретилась с тремя заболевшими ВИЧ алматинцами 06:29 699
- В одном из районов Астаны нарушилась подача воды 05:00 501
- Температурные рекорды 49-летней давности побиты в Костанае 04:33 515
- Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау 03:08 549
- Елена Рыбакина сделала заявление после вылета с Уимблдона-2023 02:40 1071
- 15 чиновников задержали в области Жетысу по подозрению в хищении 16,5 млрд 01:35 1039
- Лайнер Air Astana, выполнявший рейс из Египта в Атырау, запросил экстренную посадку в Баку 00:27 698
- Пожилого коммунальщика насмерть сбили на мосту Уральска 12.07.2023 628
- Мусор горит на полигоне ТБО в Кокшетау 12.07.2023 545
- "Астана" сыграла вничью в стартовом матче Лиги чемпионов 12.07.2023 636
- Казахстан взял первую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике 12.07.2023 642
- Где будет отбывать 12-летний срок экс-министр обороны Мурат Бектанов 12.07.2023 933
- Многочисленным родственникам первого президента придётся попотеть в судах - мажилисмен 12.07.2023 2861
- Елена Рыбакина выбыла из борьбы на Уимблдоне 12.07.2023 691
- Что изменится с внедрением нового закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе - мнения экспертов 12.07.2023 584
- Умер писатель Милан Кундера 12.07.2023 586
- В Казахстане стартовал приём документов в докторантуру 12.07.2023 723
- Ввоз в Казахстан контрафактных лекарств из Индии пресёк КНБ 12.07.2023 628
- Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества 12.07.2023 756
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 847
- "Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков 12.07.2023 993
- Производство мороженого значительно выросло в Казахстане 12.07.2023 568
- Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана 12.07.2023 596
- История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО 12.07.2023 1168
- На Иссык-Куль с комфортом: VIP вагоны появятся в поезде, следующем на курорт 12.07.2023 909
- Поезд врезался в автобус с пассажирами в Атырау 12.07.2023 981
- Как развивается детско-юношеский футбол в Казахстане 12.07.2023 580
- Город превращается в человейник - один из "авторов" Астаны о новом облике столицы 12.07.2023 6386
- Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау 12.07.2023 676
- Пробки в Алматы: для разгрузки проспекта аль-Фараби запустили реверсивное движение 12.07.2023 874
- В Костанае выделили рекордные 350 млн тенге на проект "Бюджет народного участия" 12.07.2023 520
- "Астана" возвращается в Лигу чемпионов 12.07.2023 545
- Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон 12.07.2023 475
- В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании 12.07.2023 631
- Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков 12.07.2023 548
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 542
- Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ 12.07.2023 1389
- До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау 12.07.2023 931
- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 12.07.2023 620
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 12.07.2023 1460
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 12.07.2023 2291
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 12.07.2023 435
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12.07.2023 574
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12.07.2023 443
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12.07.2023 651
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 12.07.2023 952
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 12.07.2023 733
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 12.07.2023 2140
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 12.07.2023 537
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 12.07.2023 540
- По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство 12.07.2023 610
- Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию 12.07.2023 686
- Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО 12.07.2023 607
- Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие 12.07.2023 604
- Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана 12.07.2023 691
- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 12.07.2023 788
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 12.07.2023 603
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 12.07.2023 711
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 12.07.2023 589
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 12.07.2023 634
- LOADING...
Досаев ответил на критику по замене бордюров в Алматы
В Алматы заменят не более 3–5 процентов бордюров.
Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Бостандыкского района, на которой ответил на вопрос по замене бордюров, передаёт Baigenews.kz.
"Когда снимается бордюр, его рихтуют, то есть снимают, приводят в порядок и потом обратно укладывают. Те, которые не подлежат рихтовке, по нормам должны быть заменены. На дорогах Алматы есть только два вида бордюров. Это цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются. Срок их жизни не более пяти лет с учетом того, что мы обрабатываем дороги зимой химическими средствами, а также с учетом очистки спецтехникой, наездов. Второй вид бордюров – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет", - сказал градоначальник.
Он добавил, что по проспекту Аль-Фараби поменяют только три процента бордюров. На участке, где проводится средний ремонт дорог, всего 26 тысяч погонных метров бортовых камней.
Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат внимательно следит за подрядчиками, которые ремонтируют дороги в городе.
"Буквально на прошлой неделе я собрал все компании, которые занимаются текущим средним ремонтом дорог. Мы обсудили все накопившиеся проблемы, и я еще раз их предупредил, что в рамках технического надзора мы следим за тем, как они работают. Таким образом, не более 3-5 процентов бордюров будут заменены, остальные будут отрихтованы и поставлены на место", - отметил аким.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 967
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 839
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 25108
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3144
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1261
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6357
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2540
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1632
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1955
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2076
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1532
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1588
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2304
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5413
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1807
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1376
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4663
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4322
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2831
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2969
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1726
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3455
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2865
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1851
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1877
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1978
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13294
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2351
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1763
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2856
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3648
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2607
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2955
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2435
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2887
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3394
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2968
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2788
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2226
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3195
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1906
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4178
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3113
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179265
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2238
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4759
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5382
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4844
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3871
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3118
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7815
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2753
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22091
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3795
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16592
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5408
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11612
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3450
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5246
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3716
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3624
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3964
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4054
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4634
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3174
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4218
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28322
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2773
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3366
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3308
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3485
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3061
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4000
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3121
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4158
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12154
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30822
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3167
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3410
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3737
-
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 844
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 541
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1104
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1512
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1500
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1610
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1625
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1561
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1889
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1853
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1430
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1894
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1609
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1604
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1805
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2060
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1858
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1616
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1740
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1618
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2249
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1731
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1918
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2742
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2047
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1821
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2026
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1781
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1752
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1688
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1952
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2497
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2080
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1951
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3887
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2194
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2982
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3822
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2412
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2393
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38836
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2191
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3351
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2676
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2499
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3311
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2719
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2814
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3194
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3200
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3548
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4168
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4685
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3999
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3429
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3483
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3155
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4293
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5301
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4450
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3801
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3269
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4096
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3116
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3550
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3446
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3870
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4053
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3613
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4074
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4283
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6033
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4546
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6348
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4770
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4484
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4092
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4976
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3695
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4140