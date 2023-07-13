  • 13 Июля, 13:26
  • BAIGENEWS

Лента новостей

Zakon.kz Сегодня, 11:45
184
Сегодня, 11:45
184
Фото: Zakon.kz

Досаев ответил на критику по замене бордюров в Алматы

В Алматы заменят не более 3–5 процентов бордюров.

Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Бостандыкского района, на которой ответил на вопрос по замене бордюров, передаёт Baigenews.kz.

"Когда снимается бордюр, его рихтуют, то есть снимают, приводят в порядок и потом обратно укладывают. Те, которые не подлежат рихтовке, по нормам должны быть заменены. На дорогах Алматы есть только два вида бордюров. Это цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются. Срок их жизни не более пяти лет с учетом того, что мы обрабатываем дороги зимой химическими средствами, а также с учетом очистки спецтехникой, наездов. Второй вид бордюров – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет", - сказал градоначальник.

Он добавил, что по проспекту Аль-Фараби поменяют только три процента бордюров. На участке, где проводится средний ремонт дорог, всего 26 тысяч погонных метров бортовых камней.

Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат внимательно следит за подрядчиками, которые ремонтируют дороги в городе.

"Буквально на прошлой неделе я собрал все компании, которые занимаются текущим средним ремонтом дорог. Мы обсудили все накопившиеся проблемы, и я еще раз их предупредил, что в рамках технического надзора мы следим за тем, как они работают. Таким образом, не более 3-5 процентов бордюров будут заменены, остальные будут отрихтованы и поставлены на место", - отметил аким. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:45
184
Поделитесь:
Наверх