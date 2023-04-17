Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане

Занятия у учащихся второй смены пройдут дистанционно в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты 1-2 курсов колледжей переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в официальном сообщении.

Напомним, из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта.