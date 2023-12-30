У аэропорта Караганды новый владелец
Сегодня, 00:16
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Сегодня, 00:16Сегодня, 00:16
157Фото: kgf.aero
Казахстанский предприниматель Ерлан Оспанов сообщил, что приобрёл аэропорт Караганды, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Facebook он написал, что с 1 января 2024 года покидает пост генерального директора группы компаний "Верный Капитал", планирует читать лекции для студентов Нархоза и давать консультации по стратегическому менеджменту.
"Новый вызов для меня - моё приобретение - аэропорт Караганды. У нас есть все шансы превратить его в настоящий авиационный Карго Хаб. Много обсуждений с моим новым партнёром. Об этом расскажу позже", - написал бизнесмен.
На сайте аэропорта Караганды указывается, что его владельцем с 2005 года является ТОО "Sky Service". О смене владельца не сообщается.