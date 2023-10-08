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"Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра

Сегодня, 21:22
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: sports.kz

Казахстанский актёр Арман Конырбаев предложил провести схватку известному бойцу ММА Куату Хамитову в рамках шоу "Онер Барысы", которое пройдет 25 октября в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Как чемпион проекта собираюсь бросить вызов своему другу Куату Хамитову", — написал в социальных сетях Арман.

Хамитов сразу же ответил: "Арман, мы столько лет дружим, но ты сам все начал, поэтому я принимаю твой вызов. Готовься, жалеть тебя не буду". 

 

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