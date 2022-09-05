Тушение пожара продолжается в районе пяти сёл в Костанайской области

Фото: МЧС РК

МЧС Казахстана сообщает, что в настоящее время производится тушение в лесной зоне, в районе сёл Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино, передаёт BaigeNews.kz.

Всего пострадало жилых домов 91, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерный.

Как сообщается, в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 ед. техники, 6 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 2193 чел. личного состава.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб", - иформирует ведомство.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 109 сбросов воды.

По данным РГП "Казгидромет" 5 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранялась высокая температура до 31 градусов, скорость ветра до 7 м/с.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тысяч га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.

Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов.

Тушение пожара продолжается.