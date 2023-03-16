Турция входит в пятёрку ведущих торговых партнёров Казахстана - Токаев

Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя турецкого лидера, президент Казахстана поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.

"Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и единству страны Вы преодолеете и нынешние трудности", – сказал глава государства.

В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.

"Искренне рад, что Вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", – подчеркнул Президент Турции.

Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнёров нашей страны.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.

Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности реализовать общие инфраструктурные проекты для реализации большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

По завершении двусторонних переговоров лидеры Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган вместе прибыли в Конгресс-центр для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.