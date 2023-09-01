Туристическая отрасль Казахстана отстаёт от других государств - Токаев
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туризма в Казахстане.
"Нужно задействовать и туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств.
В целом, необходим конкретный перечень из неменее чем 15 крупных проектов. Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес", - сказал Президент.
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