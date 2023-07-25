Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане

Фото: sarbaz.kz

Испытания турецкого беспилотника Anka проходят на базе Учебного центра боевой подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sarbaz.kz.

В тестах участвуют лётный и инженерно-технический состав войсковой части 14157 и представители компании-производителя Turkish Aerospace Industries.

"Тестовые полёты - один из этапов приемки. Задача заключается в проверке исправности комплекса, оборудования и всех вспомогательных систем. Опытная войсковая эксплуатация комплекса планируется в августе 2023 года и продлится до середины марта 2024 года", - рассказал начальник Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА Шохан Мусабеков.

В случае успешного прохождения испытаний беспилотный комплекс Anka, применявшийся в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе, будет принят на вооружение казахстанской армии.

К преимуществам комплекса относят высокие показатели дальности, продолжительности полёта и точности нанесения ударов. Для взлёта и посадки пригодны грунтовые полосы. Грузоподъёмность беспилотника - до 300 килограммов. Наличие противообледенительной системы позволяет выполнять полёты при низких температурах.

Главные возможности беспилотника: