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Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане
Испытания турецкого беспилотника Anka проходят на базе Учебного центра боевой подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sarbaz.kz.
В тестах участвуют лётный и инженерно-технический состав войсковой части 14157 и представители компании-производителя Turkish Aerospace Industries.
"Тестовые полёты - один из этапов приемки. Задача заключается в проверке исправности комплекса, оборудования и всех вспомогательных систем. Опытная войсковая эксплуатация комплекса планируется в августе 2023 года и продлится до середины марта 2024 года", - рассказал начальник Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА Шохан Мусабеков.
В случае успешного прохождения испытаний беспилотный комплекс Anka, применявшийся в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе, будет принят на вооружение казахстанской армии.
К преимуществам комплекса относят высокие показатели дальности, продолжительности полёта и точности нанесения ударов. Для взлёта и посадки пригодны грунтовые полосы. Грузоподъёмность беспилотника - до 300 килограммов. Наличие противообледенительной системы позволяет выполнять полёты при низких температурах.
Главные возможности беспилотника:
- разведка, целеуказание;
- корректирование огня артиллерии;
- наведение ударной авиации по наземным целям;
- вскрытие и преодоление средств противовоздушной обороны;
- уничтожение особо важных объектов в тылу противника.
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