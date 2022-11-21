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Центр непартийного наблюдения озвучил результаты работы на выборах в Казахстане
Центр непартийного наблюдения подвёл итоги общественного наблюдения за выборами Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил председатель ЦНН Толеген Кунадилов, в день выборов 22 тысячи наблюдателей с шести часов утра поочерёдно наблюдали за соблюдением законности на всех избирательных участках страны. При республиканском штабе ЦНН работал ситуационный центр, в который поступала вся актуальная информация о ходе голосования.
По данным ситуационного центра, все наблюдатели беспрепятственно допущены на участки. Они проверяли оформление информационных стендов для избирателей, следили за опечатыванием урн для голосования.
Толеген Кунадилов отметил, что работа членов избирательной комиссии проходила в обычном режиме, жалоб на давление на наблюдателей и препятствование их работе не поступало.
По его словам, массовых сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не зафиксировано. Отмечены единичные случаи нарушений на нескольких избирательных участках.
"Все нарушения были оперативно устранены и не повлияли на законность и прозрачность выборов. Наблюдатели присутствовали до конца подсчёта голосов, в ходе которого нарушений также не выявлено", - сказал Кунадилов.
По его словам, для объективной картины на участках наблюдатели центра активно освещали ситуацию в социальных сетях.
"Наши наблюдатели опубликовали более 3000 постов с реальной информацией и подробными разъяснениями отдельных случаев. Анализируя и оперативно проверяя информацию, полученную в течение дня, мы также делали заявления в наших социальных сетях и в СМИ", — добавил председатель Центра непартийного наблюдения.
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