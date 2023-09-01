Три зарубежных банка придут на казахстанский рынок

Такое поручение сегодня дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", - сказал он.

Глава государства отметил, что для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.