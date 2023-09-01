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Три зарубежных банка придут на казахстанский рынок

Сегодня, 10:07
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brandofthefuture.ru Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Фото: brandofthefuture.ru

Такое поручение сегодня дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", - сказал он.

Глава государства отметил, что для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. 

"В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики. Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов", - сказал он. 

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