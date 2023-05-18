Три казахстанки пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде

Фото: Phuket Info Center

Около 30 иностранных туристов, в том числе три казахстанки, пострадали в результате аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информационный центр администрации провинции Пхукет.

Как сообщил консул Казахстана в Таиланде, в катере на момент происшествия находились четыре гражданки Казахстана.

"Трём из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером.

"Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями" – добавили в МИДе.

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за халатности капитана катера. Проводится расследование.