Трамваи на солнечных батареях появятся в Павлодаре

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2022 года в ходе встречи с общественностью в Павлодаре поручил развивать трамвайную систему, как экологический вид транспорта. Глава государства отметил, что трамваи нужно сохранить.

Корреспондент BaigeNews.kz решил выяснить, как на месте исполняется поручение президента. Как оказалось, новый микрорайон "Достык" в Павлодаре к 2025 году намерены обеспечить трамвайным сообщением. В планах проложить порядка пяти километров рельсов и расширить число маршрутов. Также на повестке приобретение вагонов, которые будут работать как от контактной сети, так и на солнечных батареях.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, на сегодня в трамвайном управлении в Павлодаре насчитывается 111 вагонов, которые ежедневно курсируют по 11 маршрутам. При этом финансовая ситуация предприятия нестабильная, но со стороны чиновников оказывается поддержка.

"Доходы трамвайного управления не покрывают всех расходов, в связи с чем с 2018 года из местного бюджета субсидированы трамвайные маршруты и производится возмещение убытков за перевозку льготных категорий граждан. В связи с высоким износом инфраструктуры трамвайного управления на постоянной основе проводится ремонт путей, кабельных и контактных сетей тяговых подстанций. Так, ежегодно проводится работа по ремонту перекрёстков, кривых и стрелочных переводов", - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Канат Кашкиров.

Между тем, в Павлодаре уже несколько лет стоит вопрос расширения трамвайного сообщения, в частности, в строящийся новый микрорайон "Достык". Сейчас же практически определились с решением, и руководство трамвайного управления предлагает проложить рельсы, но не устанавливать контактную сеть. Для новой ветки закупить порядка семи трамваев, которые могут функционировать на солнечных батареях.

"В целях расширения маршрутной сети планируется строительство трамвайной ветки вдоль нового микрорайона "Достык". В связи с этим акиматом города Павлодара произведена корректировка проекта детальной планировки микрорайона "Достык", согласно которого трамвайная линия проходит по конечной остановке микрорайона "Дачный" по проспекту Назарбаева в однопутном направлении через кольцевую автодорогу Жибек Жолы. Мы предлагаем внутри микрорайона "Достык", не переходя дорогу Жибек Жолы. Ориентировочная протяженность ветки составляет пять километров. Срок разработки проектно-сметной документации - третий квартал 2023 года", - сообщил К. Кашкиров.

К слову, строительство новой ветки уже прошло предварительное одобрение со стороны акимата Павлодарской области. Глава региона Асаин Байханов пояснил, первоначальный взнос для трамвайного управления в виде капитализации будут проводить через СПК. Задача обновлять по 10 трамваям ежегодно. А вот по строительству новой ветки посоветовал руководству предприятия самим ускориться.

"Относительно строительства новых маршрутов и новых путей по микрорайону "Достык". Я вам ставлю задачу в течение трёх месяцев изготовить ПСД. И мы будем планировать начало строительства в 2024 году, либо проведение всех необходимых конкурсных процедур уже в 2023 году. Возможно мы вам на начало уже в этом году выделим средства", - высказался А. Байханов.

Также в планах проложить трамвайные пути в микрорайон "Второй Павлодар". Здесь горожане просят пустить вагоны несколько десятилетий. Реализовать проект также надеются в ближайшие годы. Не исключено, что сделать возможно будет только кольцевой маршрут.