Продолжить развитие трамвайной системы поручил Токаев

Президент Казахстана в рамках встречи с общественностью Павлодарской области остановился на трамваях как экологичном виде транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Павлодар – один немногих из городов, в котором ходят трамваи. Вот, например, в Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города. Я считаю, что здесь, в Павлодаре, трамвай нужно сохранить.

Если есть необходимость модернизировать все пути, возможно, купить новые трамваи, бесшумные. Трамвай – это очень интересный вид транспорта. Во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно. Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал президент.